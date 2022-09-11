Добровольным пожарным обновили меры соцзащиты

Новый порядок оказания поддержки придумали областные власти.



Правительство Орловской области утвердило «Порядок предоставления мер социальной защиты добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны». Он был разработан в соответствии с Законом «О добровольной пожарной охране в Орловской области», принятым еще в 2011 году. Соответственно, предыдущие постановления правительства, регламентировавшие порядок предоставления помощи, признаны утратившими силу. Новый документ гарантирует и новые меры социальной защиты.

Так, он предусматривает возмещение добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны расходов за проезд к месту несения службы (дежурства) и обратно на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в сельской местности. Также предусмотрено возмещение расходов за использование средств подвижной радиотелефонной связи во время несения службы в служебных целях. Порядок предполагает предоставление добровольным пожарным, проживающим в домах без центрального отопления, компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Она составит 50 процентов оплаты стоимости твердого топлива при наличии печного отопления, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг по доставке этого топлива.

«Предоставление мер социальной защиты осуществляется путем перечисления на счета получателей денежных средств территориальными подразделениями добровольной пожарной охраны за счет средств субсидии из областного бюджета», — следует из документа. Для получения мер социальной защиты добровольным пожарным надо будет подавать заявления и прилагать к ним подлинники необходимых документов, например, билетов, счетов за использование средств подвижной радиотелефонной связи, квитанций и платежных документов об оплате твердого топлива и транспортных услуг по его доставке и т.д. Отметим, что возмещение расходов за проезд к месту несения службы и обратно, а также за использование средств подвижной радиотелефонной связи во время несения дежурства ограничено – компенсироваться добровольным пожарным будет не более 200 рублей в месяц.

ИА «Орелград»