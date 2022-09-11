Дополнительные кассы появись в Орловской области

11.9.2022 | 17:00 Новости, Общество

Налоговики сообщили о дополнительно зарегистрированных 200 единицах ККТ.


В Орловской области в рамках реализации специального проекта на рынках и ярмарках дополнительно зарегистрировано более 200 единиц контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. Согласно приведенной статистике, к началу сентября текущего года на территории Орловской области зарегистрировано уже 17 826 единиц ККТ.

«ФНС России на протяжении нескольких лет проводит работу, направленную на «обеление» определенных сфер деятельности, сокращение теневого денежного оборота и поступление в бюджет налогов в объеме, соответствующем фактическим доходам, — пояснили по этому поводу в областной налоговой службе. — Высокий результат показала практика проведения отраслевых проектов».

Именно в рамках такого отраслевого проекта на Орловщине и было зарегистрировано две сотни дополнительных касс. Официально он называется проектом по исключению недобросовестного поведения на рынках. В региональном УФНС добавили, что в рамках этого проекта более чем на 14 процентов возросло количество плательщиков, торгующих на розничных ярмарках и зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

ИА «Орелград»

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