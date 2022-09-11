Орловская школа оказалась незаконно маленькой

Права школьников на нормальное обучение защитил прокурор Орловского района.



Прокурор Орловского района обратился в Орловский районный суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц. Как уточнили в пресс-службе суда, иск был подан к администрации Орловского муниципального округа и руководству Овсянниковской общеобразовательной школы. Истец просил обязать ответчиков организовать обучение школьников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В иске прокурор указал, что на протяжении длительного времени в деятельности указанной школы «превышена проектная мощность здания, количество обучающихся в классе не соответствует норме площади на одного обучающегося».

«Суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчиков организовать обучение в общеобразовательной школе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, в течение трех лет с момента вступления в силу решения суда, — отметили в пресс-службе районного суда. — Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

Тем временем, в самом Орле суд Железнодорожного района удовлетворил иск прокурора к школе №11, администрации областного центра и городскому управлению образования, спорта и физической культуры о понуждении к совершению действий. Ранее прокуратурой Железнодорожного района была проведена проверка исполнения требований законодательства об антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях. Было установлено, что общеобразовательная школа №11 относится к 3-й категории опасности. Вопреки требованиям закона, она при этом не оснащена системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Суд пришел к выводу, что школа должна обеспечивать трансляцию речевых сообщений, передаваемых персоналом через микрофон, либо автоматическое воспроизведение заранее записанных речевых сообщений с информацией о характере опасности, путях эвакуации, иных действиях, направленных на обеспечение безопасности людей. Исковые требования прокурора были удовлетворены: ответчикам отвели полгода на то, чтобы оснастить школу системой экстренного оповещения.

ИА «Орелград»