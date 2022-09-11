Участники разбойного нападения под Орлом получили сроки

Облсуд не нашел оснований для смягчения или изменения наказания.



Орловский областной суд оставил без изменения приговор Мценского районного суда, вынесенный в отношении двух местных разбойников. Подробности сообщила пресс-служба Мценского райсуда. Преступление было совершено в мае прошлого года. Двое нетрезвых мужчин 7 мая решили совместно ограбить один из домов в городе Мценске. Это был дом их знакомого. Чтобы проникнуть внутрь, они придумали легенду. Так, когда хозяин открыл им дверь, злоумышленники завили, что пришли якобы для того, чтобы забрать принадлежащий им аккумулятор.

Во время разговора один из налетчиков заблокировал ногой дверь, а второй в это время напал на хозяина, вырвал из его рук костыль и ударил в живот, повалив жертву на пол. Ворвавшись в дом, преступники закрыли за собой дверь и принялись жестоко избивать потерпевшего руками и ногами. В решении суда отмечено, что жертву разбойники били и подвернувшимися под руку предметами, в частности, табуретом и пластмассовым ведром. Потерпевший получил множественные травмы, включая переломы ребер.

«Затем соучастники незаконно похитили у потерпевшего 27 пачек сигарет на общую сумму 1350 рублей, аккумуляторную батарею стоимостью 7000 рублей, общая сумма похищенного имущества составила 8350 рублей, — сообщает райсуд. — После соучастники с места совершения преступления скрылись, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему насилие опасное для жизни и здоровья и материальный ущерб на указанную сумму».

В суде они признали свою вину частично. Их действия были квалифицированы по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище).

Один из налетчиков, ранее имевший судимость, получил наказание в виде 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год. Его подельник, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, получил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и также с ограничением свободы на 1 год. Осужденные не согласились с таким приговором и обжаловали его в суд апелляционной инстанции. Однако постановлением судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда жалобы осужденных были оставлены без удовлетворения.

ИА «Орелград»