В Бельдяжках раскрыли «преступление века»

Местный житель залез в чужой дом ради дамы и водки.



Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Кромской районный суд Орловской области в отношении местного жителя. Мужчина, ранее отбывавший срок за кражу в исправительной колонии строгого режима, вновь был обвинен в краже. По версии следствия, в октябре 2021 года он около полуночи забрался в чужой дом, расположенный в селе Бельдяжки Кромского района. Злоумышленник знал, что внутри дома в тот момент никого не было.

В помещение он проник через окно, которое разбил двумя ударами палкой. Из чужого дома вор похитил пять бутылок водки марки «Финская» объемом 0,5 литра и стоимостью 279 рублей каждая. С водкой он с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив хозяйке дома ощутимый материальный ущерб. Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину признал и раскаялся. Суду он рассказал, что изначально не собирался ничего красть.

С его слов выходит, что в тот вечер он пришел в гости к своей знакомой. Время было уже позднее, хотелось выпить, а раздобыть спиртное законным путем было негде. И тогда мужчина вспомнил, что недавно заходил в гости к другой своей односельчанке и видел, что у нее в холодильнике хранится водка. За этим спиртным он и отправился. Добычи ему хватило на несколько дней. Кстати, воришка сам себя выдал. В разговоре с одним из собутыльников он признался, что украл водку из чужого дома. Ну а затем слух об этом дошел до участкового.

При вынесении решения суд исходил из того, что подсудимый умышленно с корыстной целью незаконно проник в дом потерпевшей, откуда тайно похитил принадлежащее ей имущество. С учетом криминального прошлого похититель водки получил три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»