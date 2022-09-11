Житель Орла жестоко вырубил гостя из психбольницы

Потерпевший ранее проживал с сестрой подсудимого и пришел в гости без приглашения.



Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Обстоятельства инцидента заслуживают внимания. Было установлено, что подсудимый буквально вырубил гостя, пришедшего к нему домой. Из материалов дела следует, что потерпевший ранее проживал с сестрой подсудимого. Какое-то время назад он был помещен в стационар психиатрической больницы. Когда его выписали, он тут же отправился в гости к семье своей бывшей сожительницы.

Его пустили внутрь, но гость повел себя довольно агрессивно. Когда семья попросила его уйти, он ответил нахальным отказом и направился в зальную комнату, показывая тем самым, что никуда уходить не собирается. Глава семьи повел с ним разговор на повышенных тонах, но недавний пациент психбольницы его требования покинуть чужой дом игнорировал. В результате дело дошло до того, что глава семьи схватил стеклянную вазу и разбил ее о голову незваного гостя.

Затем он схватил подвернувшийся под руку металлический костыль и, используя его в качестве оружия, умышленно нанес гостю еще один удар по голове.

Потерпевший получил тяжелые травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью. В судебном заседании подсудимый свою вину признал и подтвердил, что потерпевший вышел из психбольницы и пришел к ним в квартиру. Он несколько раз говорил гостю, чтобы тот уходил, но гость не обращал на это внимание. Потом потерпевший толкнул его плечом, и он из-за накопившейся злости сорвался и ударил гостя сначала вазой по голове, а затем костылем. По его словам, после этого потерпевший сам ушел из их квартиры.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года. В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным и дал осужденному три года испытательного срока, в течение которого тот должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»