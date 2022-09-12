Детей с особенностями будет оценивать спецкомиссия

Утвержден порядок работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии.



Приказ об утверждении «Порядка работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Орловской области» издал глава департамента образования Алексей Карлов. Сокращенно данный коллегиальный орган будет называться Центральная ПМПК. Он является структурным подразделением Орловского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи («ППМС-центр»).

Как следует из приказа, Центральная ПМПК создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом или психическом развитии и отклонениями в поведении. Комиссии поручат проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию таким детям необходимой помощи, организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

Центральная ПМПК также вправе проводить обследование лиц старше 18 лет для определения их образовательного маршрута и оказания помощи федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы — содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов. Отметим, что информация о проведении обследования детей в Центральной ПМПК и результаты обследования являются конфиденциальными. Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей или законных представителей детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В состав Центральной ПМПК входят следующие специалисты: педагог-психолог, учителя-дефектологи по соответствующему профилю (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, социальный педагог, невролог. Включение врачей (отоларинголог, офтальмолог, педиатр, ортопед, детский психиатр) происходит по согласованию с департаментом здравоохранения Орловской области. Добавим, что Центральная ПМПК является постоянно действующей и осуществляет свою деятельность круглогодично.

ИА «Орелград»