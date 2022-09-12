Два человека госпитализированы после столкновения мотоцикла и автомобиля под Орлом

12.9.2022 | 12:00 Новости, Происшествия

54-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Два человека госпитализированы в медицинском учреждении после столкновения мотоцикла «Хонда» с автомобилем «Ниссан», которое произошло в субботу утром недалеко от Орла.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, 08.40 54-летний водитель мотоцикла ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Курска в направлении Москвы. В районе 379-го километра трассы он врезался в автомобиль «Ниссан Мурано», который ехал в направлении улицы Школьная поселка Знаменка.

Помимо водителя мотоцикла госпитализирована 58-летняя женщина, которая ехала с ним. Также травмы получил 56-летний водитель автомобиля. После осмотра он был отпущен.

ИА «Орелград»

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