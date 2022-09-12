Область возьмет на себя медосмотры орловских добровольных пожарных

Власти определились с условиями субсидирования добровольной пожарной охраны.



Как уже писал «Орелград», правительство Орловской области утвердило меры социальной защиты добровольных пожарных. Так, им гарантировали небольшую компенсацию расходов на мобильную связь и проезд к месту несения службы автомобильным транспортом. Однако этим поддержка не ограничится. Правительство области также утвердило «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности территориальных подразделений добровольной пожарной охраны». Финансирование будет обеспечено в рамках реализации государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области».

Получателями субсидий станут территориальные подразделения добровольной пожарной охраны, расположенные в регионе. Сведения о субсидиях обещают публиковать в открытом доступе. Целью является финансовое обеспечение деятельности территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, включая расходы на выплату заработной платы работников таких подразделений и затраты на оплату взносов по обязательному социальному страхованию.

Кроме того, субсидия будет предназначена на приобретение вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и запасных частей для пожарно-спасательных автомобилей, находящихся на вооружении территориальных подразделений добровольной пожарной охраны. За счет бюджетных средств будут компенсироваться расходы, связанных с оказанием добровольным пожарным помощи в медицинских организациях. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны область также возьмет на себя.

ИА «Орелград»