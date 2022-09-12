Орловская прокуратура заступилась за птиц

Надзорное ведомство потребовало обеспечить безопасность пернатых.

Решение по необычному гражданскому делу вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Он рассмотрел в открытом судебном заседании иск Орловского природоохранного межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации к ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго». Это был иск о понуждении к устранению нарушений законодательства о животном мире. Прокурор пояснил, что ранее в рамках надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды были выявлены нарушения.

Так, в рамках проведенной прокуратурой проверки было установлено, что высоковольтные линии электросети расположены в границах особо охраняемой природной территории федерального значения «Национальный парк «Орловское полесье». Протяженность проверенных сетей варьируется от 2,5 до 23 километров. Прокуратура выяснила, что эти сети нее оборудованы специальными птицезащитными устройствами. Как следует из иска, такие устройства должны представлять собой и обеспечивать изоляцию токонесущих проводов, опор и изоляторов, чтобы не допустить поражение током и гибели птиц.

«Указанные ПЗУ представляют собой полимерные кожухи-футляры, монтируемые на оголенном проводе в месте его крепления к изолятору, что полностью исключает вызываемое птицами короткое замыкание на ЛЭП, — следовало из материалов дела. — ПЗУ являются универсальными в своем классе устройством, позволяющим использовать его для всего спектра штыревых изоляторов, применяемых на воздушных линиях 6-10 кВ.

Также прокурор напомнил, что национальный парк «Орловское Полесье» является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением. Его цель — сохранение природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, предназначенных для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. Территория парка относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения.

На его территории «Орловское Полесье» зарегистрировано обитание или единичные встречи 46 видов редких и охраняемых видов птиц, в том числе 13 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и 43 вида, занесенных в Красную книгу Орловской области. Отсутствие специальных птицезащитных устройств грозит птицам, а также мешает им устраивать гнездовья «в местах возможного прикосновения птиц к токонесущим проводам».

«При этом ЛЭП ВЛ-10 кВ считаются опасными для птиц, которые гибнут по причине заземления металлических траверсов опор; сидящая на траверсах птица касается провода под напряжением и тем самым вызывает короткое замыкание электрического тока», — пояснил прокурор. Суд исковые требования удовлетворил и обязал энергетиков в течение 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу оборудовать воздушные линии электропередач специальными птицезащитными устройствами.

ИА «Орелград»