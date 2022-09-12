План сдачи ЕГЭ утвердили в Орловской области

План предусматривает мероприятия по подготовке и проведению испытаний.



В Орловской области утвержден план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2023 году. Соответствующую «дорожную карту» разработал и принял областной департамент образования. Как уточнили в Региональном центре оценки качества образования, план касается экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов, то есть речь идет о ГИА-9 и ГИА-11 (ОГЭ и ЕГЭ соответственно).

Планом определены приоритетные направления, в том числе нормативное правовое и финансовое обеспечение ГИА, обучение лиц, привлекаемых к проведению испытаний, научно-методическое и организационное сопровождение, обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов, мероприятия по информационному сопровождению ГИА, контроль за организацией и проведением экзаменов, а также последующий анализ их проведения в 2023 году. «Комплекс мероприятий системы общего образования по подготовке и проведению ГИА-2023 в регионе основан на результатах анализа «дорожной карты», реализуемой в 2022 году», — отметили в Региональном центре оценки качества образования.

В план включены также мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов. Например, при изучении курса истории учителям рекомендовано акцентировать внимание обучающихся на тех вопросах, которые традиционно являются для них трудными. В частности, особое внимание надо уделить усвоению учебного материала по истории ХХ – начала ХХI веков, проблемам становления современной российской государственности в постсоветский период, историческим личностям, развитию российской культуры. При этом важно научить обучающихся определять стиль произведения культуры, что поможет узнать примерное время его создания.

Учителям русского языка следует шире использовать на уроках в старших классах различные виды языкового разбора (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический, синтаксический), так как они являются эффективной формой систематизации знаний. А учителям математики рекомендовано проводить регулярную диагностику готовности учащихся с помощью заданий, приближенных к контрольно-измерительным материалам ЕГЭ, а также уделять внимание организационной и психологической подготовке обучающихся к экзамену.

ИА «Орелград»