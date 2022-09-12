Рассылка налоговых уведомлений стартовала в Орле

Оплатить требований уведомлений надо до 1 декабря 2022 года.



Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области, 12 сентября в регионе стартовала кампания по массовой рассылке налоговых уведомлений. В ведомстве пояснили, что такие уведомления направляются гражданам не позднее 30 дней до наступления срока уплаты имущественных налогов и неудержанного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответственно, в этом году отчетная дата выпала на 12 сентября. А суммы, указанные в этих «письмах счастья», должны быть оплачены не позднее 1 декабря 2022 года.

«Сводные налоговые уведомления получат владельцы налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства, — говорят в областной налоговой службе. — В ряде случаев в уведомление включается сумма неудержанного НДФЛ».

УФНС России по Орловской области также напоминает: в случае, если общая сумма исчисленных налогов составляет менее 100 рублей, уведомление не формируется и не направляется в первые два года после начисления. Сводные уведомления не направляются и в случае наличия льгот или вычета, которые освобождают собственника от уплаты налогов. Узнать о праве на налоговую льготу можно на сайте ФНС при помощи ведомственного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

«Сформированные налоговые уведомления необходимо получить до 1 ноября: по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма), — говорят в УФНС, — в электронной форме через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (для пользователей личным кабинетом). При этом если пользователем личного кабинета не направлено уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе, электронное налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением».

Получить уведомление можно и лично, для чего придется посетить офис налогового органа или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и подать соответствующее заявление. Кстати, сделать это можно и через свое доверенное лицо, делегировав ему соответствующим образом оформленные права.

ИА «Орелград»