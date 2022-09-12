В Орловской области запретили охотится на дикого кабана

Вынужденная мера будет действовать до 14 октября.

В Орловской области временно запрещена охота на дикого кабана. Соответствующий указ был подписан губернатором Андреем Клычковым.

Решение вызвано вспышкой на территории региона африканской чумы свиней. Запрет распространяется на спортивную и любительскую охоту. Регулирование численности животных будет продолжаться.

Ранее стало известно об обнаружении очага АЧС в Шаблыкинском районе. Речь идет о территории свиноводческого комплекса компании «Мираторг-Курск», где содержится около трех тысяч свиней. Карантин был введен 1 сентября.

Что касается ограничений охоты, они продлятся как минимум до 14 октября.

ИА «Орелград»