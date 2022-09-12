Жители Северного района Орла снова жалуются на выбросы асфальтных заводов

Инициативная группа граждан записала открытое видеообращение к областному прокурору.

Жители Северного района Орла снова заявляют о вредных выбросах, которые производятся асфальтными заводами и мешают людям жить. Инициативная группа записала видеообращение к прокурору Орловской области Алексею Тимошину, которое массово распространили орловские сообщества в соцсетях.

Люди предлагают организовать круглый стол с участием представителей всех семи асфальтных заводов, расположенных в промзоне. Участие прокуратуры необходимо для того, чтобы найти источник и причины выбросов.

По словам местных жителей, ранее закрытый завод «Орловский асфальт» перешел с ядовитого мазута на газ и снова работает. При этом, едкий запах никуда не делся. Вероятно, это связано с тем, что другие предприятия, расположенные в промзоне, по-прежнему работают на мазуте.

ИА «Орелград»