Жители Северного района Орла снова жалуются на выбросы асфальтных заводов

12.9.2022 | 10:14 Новости, Общество

Инициативная группа граждан записала открытое видеообращение к областному прокурору.

Жители Северного района Орла снова заявляют о вредных выбросах, которые производятся асфальтными заводами и мешают людям жить. Инициативная группа записала видеообращение к прокурору Орловской области Алексею Тимошину, которое массово распространили орловские сообщества в соцсетях.

Люди предлагают организовать круглый стол с участием представителей всех семи асфальтных заводов, расположенных в промзоне. Участие прокуратуры необходимо для того, чтобы найти источник и причины выбросов.

По словам местных жителей, ранее закрытый завод «Орловский асфальт» перешел с ядовитого мазута на газ и снова работает. При этом, едкий запах никуда не делся. Вероятно, это связано с тем, что другие предприятия, расположенные в промзоне, по-прежнему работают на мазуте.

ИА «Орелград»

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