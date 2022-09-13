Более 3 кг наркотиков изъяли на Орловщине во время операции «Мак»

Региональное УМВД подвело итоги оперативно-профилактической операции.

Пресс-служба УМВД России по Орловской области обнародовала результаты третьего этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». За время ее проведения было выявлено 23 наркопреступления, по которым возбуждены уголовные дела, в том числе 10 наркопреступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. В полиции отмечают, что 14 из общего числа выявленных преступлений имеют тяжкие и особо тяжкие составы.

В целом во время операции из незаконного оборота было изъято 3,367 кг наркотических средств, из которых 3,348 кг – это наркотики растительного происхождения. Кроме того, было обнаружено и уничтожено три очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 23 квадратных метра. За время операции был составлен 21 протокол об административных правонарушениях.

Примечательно, что 14 протоколов были заведены по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), четыре протокола – по статье 20.20 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах) и три – по статье 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании).

«В проведении операции активно были задействованы ресурсы областной и районных антинаркотических комиссий, — добавили в пресс-службе УМВД. — Совместно с представителями заинтересованных ведомств организована встреча с уличкомами районов города. Проведено шесть антинаркотических профилактических мероприятий, в число которых входят выезды в места массового скопления молодежи».

ИА «Орелград»