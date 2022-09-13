Девять единиц оружия изъяли на Орловщине в преддверии выборов

Результаты «оружейной» работы огласила Росгвардия.



В течение недели, предшествовавшей состоявшимся в Орловской области муниципальным выборам, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии провели около 100 проверок владельцев оружия по месту жительства. Как сообщает пресс-служба территориального органа Росгвардии, за это время за нарушение правил оборота оружия было составлено 14 административных протоколов. Кроме того, инспекторами подразделений лицензионно-разрешительной работы у нарушителей было изъято девять единиц гражданского оружия. Фактов утраты и хищений оружия зарегистрировано не было.

Добавим, что в преддверии Единого дня голосования сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы напомнили жителям Орловской области о необходимости неукоснительного соблюдения правил оборота оружия. А на трехдневный период голосования орловцам посоветовали воздержаться от ношения и транспортировки оружия на всей территории региона. В Росгвардии тогда также подчеркнули, что посещение массовых публичных мероприятий с любыми видами оружия, в том числе, на приобретение которого не требуется лицензии, а также нахождение с ним на объектах инфраструктуры, включая гостиницы, должно быть исключено.

«Следует помнить, что закон запрещает использовать оружие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — говорится в информации Росгвардии. — Употребление алкоголя и использование оружия – несовместимы!». Кроме того, в указанный выше период руководителям предприятий, торгующих оружием и патронами, а также частных охранных организаций и стрелковых тиров было рекомендовано принять дополнительные меры по усилению контроля за сохранностью оружия, а также ограничить его оборот.

ИА «Орелград»