Коммунальщики заплатят за разбитый упавшим деревом автомобиль

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело о возмещении ущерба.



Коммунальщики города Мценска по решению суда должны выплатить местной жительнице более 350 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного ей материального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда, который в апелляции рассмотрел любопытное гражданское дело.

Суд изучил события конца ноября 2021 года, когда в ночное время на стоянке за домом в микрорайоне-1 города Мценска на припаркованный автомобиль упало дерево. Машина получила серьезные механические повреждения.

Владелица авто обратилась с иском в суд, призвав к ответственности администрацию города, управление жилищно-коммунального хозяйства и муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик». Она представила в суде экспертную оценку, согласно которой стоимость ремонта поврежденного автомобиля составляет 334 300 рублей. Суд первой инстанции счел доказанной связь между падением дерева и бездействием управления жилищно-коммунального хозяйства, «не обеспечившего в полной мере реализацию возложенных на него полномочий в рамках исполнения муниципального контракта».

Ответчики ссылались на обстоятельства непреодолимой силы, в частности, на плохую погоду и сильный ветер. Однако суд, изучив метеосводки, эти доводы отклонил. По его мнению, максимальная скорость ветра в ту ночь не превысила критериев, при которых могла быть отнесена к чрезвычайной ситуации. Кроме того, оказалось, что дерево было аварийным, причем считалось таковым на протяжении примерно трех лет.

«Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о взыскании с управления ЖКХ администрации города Мценска в пользу истца ущерба в размере стоимости восстановительного ремонта автомобиля, а также судебных расходов, — резюмирует пресс-служба облсуда. — Ответчик с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляции. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда с выводами суда первой инстанции согласилась, решение Мценского районного суда оставлено без изменения».

ИА «Орелград»