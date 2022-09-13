«Космос» под Орлом оказался небезопасным для детей

Детскому оздоровительному учреждению отвели полгода на проведение ремонта.



Вступило в силу решение по гражданскому делу, вынесенное Залегощенским районным судом Орловской области по исковому заявлению местного прокурора. Оно было подано в интересах неопределенного круга лиц к бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Космос» и департаменту образования Орловской области о понуждении к совершению действий.

Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории центра «Космос», оказывающего услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, не в полной мере соблюдаются требования санитарных правил. Так, в нарушение требований подходы и дорожки имеют дефекты покрытия, а спортивная площадка не имеет надлежащего полимерного либо натурального покрытия. По мнению прокуратуры, выявленные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье детей и не отвечают требованиям безопасности при оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

Полномочия учредителя центра исполняет областной департамент образования, который «обеспечивает правовые, финансовые и материально-технические условия, необходимые для сохранности, целостности закрепленного за детским центром государственного имущества». Это означает, что обязанность по финансированию ремонта возлагается на указанное ведомство. Поэтому департамент также появился в числе ответчиков.

Представитель центра «Космос» исковые требования признала, но просила суд предоставить разумный срок на исполнение заявленных прокурором требований. Она пояснила, что центр может устранить выявленные нарушения, однако для этого требуются денежные средства и время. На изготовление проектно-сметной документации, например, нужно не менее 50 дней. К тому же в текущем году денежных средств на проведение необходимых работ не имеется, они должны быть заложены в бюджет Орловской области. А после их выделения надо будет провести еще и торги по выбору подрядчика.

Кроме того, проведение ремонтных и строительных работ возможно только в период отсутствия снежного покрова и в отсутствие отдыхающих (первая смена начинается с июня каждого года). Суд решил исковые требования прокурора Залегощенского района удовлетворить. Департамент образования обязали в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу выделить центру финансирование, а сам центр обязали в течение четырех месяцев после выделения денег устранить выявленные дефекты.

ИА «Орелград»