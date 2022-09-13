КСП проверила модернизацию сельской школы под Орлом

Эффективность расходования средств изучили на примере Ясной Поляны.



Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство спортивной площадки в поселке Ясная Поляна Урицкого района.

Объект создавался для Луначарской основной общеобразовательной школы в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». Последняя входит в состав государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области».

Контракт на строительство спортивной площадки был заключен с ООО «ИПК «Спорт-Групп». Его цена составила 2,814 миллиона рублей. КСП отмечает, что экономия по результатам закупки составила 402,1 тысячи рублей, или 12,5 процента. Объемы кассовых расходов на строительство спортивной площадки составили 2,745 миллиона рублей (в том числе средства федерального бюджета – 2,375 миллиона рублей, средства областного бюджета – 24 тысячи рублей; средства местного бюджета – 345,9 тысячи рублей).

Аудиторы проверили достоверность стоимости оборудования и материалов, включенных в локальный сметный расчет и акт о приемке выполненных работ. В результате было установлено, что в нарушение требований ФЗ «О бухгалтерском учете» стоимость материальных ресурсов на сумму 1,956 миллиона рублей не подтверждена фактическими расчетно-платежными документами. КСП указывает и на нарушения со стороны подрядчика.

Например, по мнению аудиторов, в нарушение требований муниципального контракта на согласование заказчику, то есть школе, не было представлен проект производства работ. Также не был предоставлен комплект исполнительной и иной технической документации по окончании работ, в том числе общий журнал и специальные журналы работ. Не были предоставлены акты освидетельствования работ, контроль за выполнением которых в соответствии с технологией строительства не может быть проведен после выполнения других работ. Акты о приемке выполненных в течение месяца работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат не составлялись.

«В ходе проверки установлено, что претензионная работа МБОУ-Луначарская ООШ велась на недостаточном уровне, — следует из отчета КСП. — Так, в нарушение пункта 11.4 муниципального контракта МБОУ-Луначарская ООШ не предъявлялись штрафы за неисполнение ООО «ИПК «Спорт-Групп» обязательств по контракту (отсутствует проект производства работ, общий журнал и специальные журналы работ, не соблюдался график выполнения строительно-монтажных работ, нарушены сроки сдачи результатов работ). По результатам контрольного мероприятия главе Урицкого района Орловской области и директору МБОУ-Луначарская ООШ внесены представления в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков».

ИА «Орелград»