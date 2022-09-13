Орловцы попросили Бастрыкина защитить трамваи и троллейбусы

По мнению инициативной группы, навязывание властями газовых автобусов превращает город в сельское поселение.

Инициативная группа орловцев обратилась с коллективным заявлением (текст имеется в распоряжении «Орелграда») к Александру Бастрыкину, руководителю Следственного комитета. Граждане требуют сохранения троллейбусов и трамваев, а также просят оценить законность действий орловских властей.

По мнению авторов заявления, губернатор Андрей Клычков и «обвиняемый по ряду уголовных дел» мэр Юрий Парахин проводят политику разрушения троллейбусного и трамвайного движений, навязывая людям газовые автобусы. Подобная политика, по мнению подписантов, превращает Орел из города в сельское поселение.

Отдельно в заявлении отмечается фигура мэра Орла Парахина:

«Почему множество уголовных дел в отношении Парахина не доведены до суда? Почему ваши подчиненные из Следственного Управления по Орловской области выводят Парахина из-под обвинения?… Действующий мэр с серией уголовных дел – это неуважение ко всем горожанам», — говорится в коллективном заявлении.

Отметим, что в интернете размещена видеозапись с довольно большой группой людей, что подтверждает коллективный характер заявления.

ИА «Орелград»