Орловец Сергей Потемкин обсудил с Александром Прохановым перспективы движениия «Русская Мечта»

Сергей Потемкин-младший принял участие в организационной встрече движения «Русская Мечта».

Сергей Потемкин-младший, возглавляющий аппарат Орловского областного Совета народных депутатов, принял участие в организационной встрече движения «Русская Мечта», возглавляемого известным общественным деятелем Александром Прохановым.

«Создается общероссийское движение, объединяющее успешных, талантливых людей страны, которые станет мощной основой прорыва России в целом и каждого из регионов в частности», — цитирует Потемкина издание «Орелтаймс».

Отметим, что Сергей Потемкин является членом «Избирского клуба» — общественного объединения, в которое входят известные мыслители консервативного толка — Александр Проханов, Сергей Глазьев, Михаил Делягин, Михаил Хазин, Александр Дугин и другие.

«В повестке обсуждения были как практические вопросы — грантовая поддержка, информационное взаимодействие и совместная реализация проектов, — так и вопросы идеологии и целей Движения на ближайшую перспективу. Свое видение по этому поводу высказал председатель Движения Александр Андреевич Проханов. Глава оргкомитета Олег Васильевич Розанов рассказал о ходе юридической регистрации всероссийского Движения, а также о реализации в ближайшее время значимых грантовых проектов «Русской Мечты», — сообщает официальный сайт «Изборского клуба».

ИА «Орелград», фото «Изборский клуб»