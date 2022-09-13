По Орловской области расползается АЧС

Число инфицированных объектов значительно приросло.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал сразу три указа о введении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области. Во всех трех случаях речь идет о Шаблыкинском районе. Напомним, 1 сентября там был введен карантин из-за зарегистрированной вспышки АЧС. Эпизоотическим очагом африканской чумы свиней была признана территория комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса №17 общества с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск». Очаг расположен близ населенного пункта Сомово.

Уже на следующий день, то есть 2 сентября, инфицированным объектом по африканской чуме свиней была признана территория личного подсобного хозяйства в селе Титово Титовского сельского поселения Шаблыкинского района. В связи с выявлением опасного заболевания была запрещена спортивная и любительская охота, а также разрешена добыча 23 особей дикого кабана в целях регулирования численности этих животных. Также власти распорядились произвести отчуждение и ликвидацию свиней как на промпредприятиях, так и в частных хозяйства.

Вероятно, экстренные мероприятия не помогли, так как указами губернатора установлены еще три инфицированных объекта по африканской чуме свиней. Площадь первого из них составляет всего 4 квадратных метра, он расположен на расстоянии 1 км от упомянутого выше села Титово. Второй инфицированный объект такой же площади находится в 1,5 км западнее села Титово. Третий объект площадью 20 квадратных метров расположен на территории Герасимовского сельского поселения. Судя по содержанию губернаторских указов, вирус был обнаружен у павшего дикого кабана.

Во всех трех случаях установлены ограничительные мероприятия. В частности, на период действия карантина в инфицированном объекте запрещено посещение этих территорий посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированных объектов.

Также утвержден план мероприятий по предотвращению распространения возбудителя болезни на отдельных территориях Орловской области. Главе Шаблыкинского района рекомендовано на период действия карантина обеспечить работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках, ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, в иных местах скопления граждан. Департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области поручено обеспечить принятие решения о регулировании численности дикого кабана на территории охотничьих угодий, прилегающих к территориям инфицированных объектов в радиусе 20 км с изъятием до 100 процентов особей кабана, отбору и доставке биоматериала в полном объеме для проведения лабораторного мониторинга.

ИА «Орелград»