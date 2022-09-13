Прокуратура потребовала прекратить маниакальную вырубку орловских деревьев

46 здоровых деревьев на улице Пионерская должны быть сохранены.

Прокуратура Орловской области потребовала от мэрии сохранить 46 здоровых деревьев на улице Пионерская.

Это произошло в результате проверки законности запланированного сноса зеленых насаждений на упомянутой улице. Ранее чиновники выдали 16 разрешений на снос 74 деревьев, что вызвало бурное возмущение орловской общественности. В итоге областной прокурор Алексей Тимошин лично выезжал на место и, вероятно, убедился в обоснованности претензий граждан к чиновникам.

«Установлено, что ранее при обследовании зеленых насаждений произведена неверная идентификация растений, в соответствующие акты обследования внесены недостоверные сведения, а решения о сносе выданы без учета фактического санитарного состояния деревьев, что повлекло выдачу разрешений на снос в том числе здоровых насаждений, что нарушает права и законные интересы жителей г. Орла и муниципального образования. При этом муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству улицы не предусматривает работы по восстановлению зеленой зоны», — рассказали в прокуратуре.

В адрес мэра Орла Юрия Парахина вынесено постановление с требованием исключить из муниципального контракта снос 46 здоровых деревьев. Также надзорное ведомство вынесло предостережение начальнику «Объединенного муниципального заказчика города Орла».

ИА «Орелград»