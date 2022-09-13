Реку Зушу признали пожарным водоемом

В Мценске составлен перечень источников воды для тушения пожаров.



В Мценске начало действовать постановление местной администрации об источниках наружного противопожарного водоснабжения, предназначенных для тушения пожаров на территории города. Как следует из преамбулы, документ был принят в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения. В перечень включено свыше 100 гидрантов, расположенных по всему райцентру. Кроме того, протекающая по городу река Зуша признана пожарным водоемом – открытым резервуаром, из которого следует брать воду для тушения огня.

Также местная мэрия утвердила правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды для пожаротушения. Эти правила обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно-канализационного хозяйства, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

огласно документу ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет МУП «Водоканал», а также собственники, в ведении которых они находятся. Подразделения государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

Власти потребовали содержать источники воды в постоянной готовности. Для этого и потребовался точный учет всех источников наружного противопожарного водоснабжения. Последние должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам должен быть обеспечен подъезд. К пожарным водоемам, то есть к реке Зуша, также должен быть обеспечен подъезд. Власти постановили, что в зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов – собственникам следует самим производить расчистку дорог для проезда пожарных автомобилей. Отметим, что источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

ИА «Орелград»