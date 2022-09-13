Советник губернатора Клычкова послал жену орловского фронтовика к психиатру

Валентина Остроушко обнародовала очередную историю об отношении Сергея Лежнева к орловцам.

Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова, предложил жене орловского фронтовика обратится к психиатру. Об этом рассказала Валентина Остроушко, бывший зампред орловского облсовета.

По словам Остроушко, к ней обратилась супруга одного из добровольцев Орловского батальона, находящегося сейчас на передовой, и рассказала о проблемах со снабжением боевого подразделения. Та же женщина обращалась к Андрею Клычкову и, не получив ответа, попросила помощи у Сергея Лежнева.

«Орловский батальон, как рассказала жена военнослужащего, разделён на несколько частей…

И запрошенную помощь одной группе оказали три раза, а той группе, где оказался её муж, обещанную помощь вообще не довезли… По крайней мере так мне сообщила эта женщина…

Она выражала закономерное негодование Лежневу, на что тот ответил, что ей нужен психиатр, и написал, что чушь она несёт полную…», — рассказала Валентина Остроушко.

Отметим, что с начала Специальной Военной операции России на Украине Сергей Лежнев в своей публичной деятельности практически перестал касаться тем из орловской информационной повестки. В частности, практически все записи его телеграмм-канала связаны со сбором помощи российским подразделениям, находящимся сейчас на фронте.

ИА «Орелград»