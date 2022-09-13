В Орле госпитализированы подростки-мотоциклисты, попавшие в аварию

На улице Металлургов легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

Вчера вечером двое несовершеннолетних мотоциклистов были госпитализированы после аварии, произошедшей в Северном районе Орла. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 20.15 65-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны Раздольной в направлении улицы Космонавтов и при повороте на территорию культурно-досугового центра «Металлург» врезался в мотоцикл TTR 250.

В результате столкновения в больницу были транспортированы парни 16 и 17 лет, ехавшие на мотоцикле. Также повреждения получила 58-летняя женщина, которая была пассажиром «Логана». Она была отпущена после осмотра.

ИА «Орелград»