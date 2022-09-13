В Орле обманутые дольщики начали получать ключи от квартиру на Бурова, 46

В ближайшее время будут восстановлены права 173 дольщиков.

Обманутые участники долевого строительства дома по Бурова, 46 начали получать ключи от полагающихся им квартир. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, компания «Промжилстрой», привлекла для строительства дома средства граждан и должна была сдать объект еще в 2016 году. Однако, сроки ввода дома в эксплуатацию постоянно продлевались, а в 2019 году компания и вовсе была признана банкротом.

Заканчивать строительство пришлось новому застройщику, и дом наконец-то введен в эксплуатацию. Сегодня, 13 сентября, в торжественной обстановке первые семьи получили ключи от квартир. В общей сложности будут восстановлены права 173 дольщиков.

ИА «Орелград»