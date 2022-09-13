В Орле впервые составили каталог мемориальных досок

Презентация уникального издания пройдет в областном центре.



Орловская областная библиотека имени Бунина анонсировала презентацию уникального издания — фотоальбома «Мемориальные (памятные) доски города Орла». Она состоится на 311-м заседании клуба «Орловский библиофил», которое намечено на 16 сентября 2022 года. Начало назначено на 15:00. Сообщается, что фотоальбом «Мемориальные (памятные) доски города Орла» был издан в Орле в 2021 году. Он представляет собой первый в своем роде каталог, подготовленный Орловским областным отделением ВООПиК в рамках реализации проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.

«Руководителем проекта стал кандидат исторических наук, доцент С. Н. Абакумов, — следует из сообщения Орловской областной библиотеки имени Бунина. — Авторы-составители каталога: доктор исторических наук В. А. Ливцов, кандидат исторических наук, доцент С. Н. Абакумов, кандидат исторических наук Р. А. Богатырев и аспирант РАНХиГС А. А. Бубликов впервые сделали, описание всех мемориальных досок города Орла с середины 1960-х годов, большинство из которых установлены по инициативе Орловского отделения ВООПиК».

Организаторы презентации отмечают, что в указанном издании опубликован также уникальный перечень утраченных мемориальных досок на начало 2022 года. Вход на мероприятие будет открытым, приглашаются все желающие, все те, кому интересна история родного края. Однако организаторы предупреждают: посещение мероприятия возможно только с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

«Наличие масок рекомендуется, не забывайте соблюдать социальную дистанцию», — напоминают в отделе краеведческих документов областной библиотеки.

ИА «Орелград»