Чиновники мэрии Орла нарушили закон при покупке квартир для сирот

Нарушителем закона признано управление муниципального имущества.



Орловское УФАС России вынесло сразу четыре одинаковых решения по однотипным антимонопольным делам, возбужденным в отношении управления муниципального имущества и землепользования города Орла. Как уже писал «Орелград», дела были заведены по материалам прокуратуры Орловской области. Надзорное ведомство обратило внимание на аукционы, в рамках которых чиновники предполагали приобрести квартиры для последующего их предоставления детям-сиротам и приравненным к ним категориям граждан.

Прокуратура просила антимонопольщиков проверить условия закупок. Нарушения выразились в том, что при проведении электронных аукционов на приобретение в муниципальную собственность недвижимости путем участия в долевом строительстве в одну закупку объединяли большое количество квартир. Результатом стало то, что из-за отсутствия заявок аукционы были признаны несостоявшимися. Дела были заведены еще в январе 2022 года, но решения удалось вынести только сейчас. Антимонопольщики не раз запрашивали у чиновников мэрии дополнительную информацию «для всестороннего и полного установления обстоятельств по существу».

По закону, срок рассмотрения дела может быть продлен в связи с дополнительными запросами, но не более чем на шесть месяцев. В процессе рассмотрения дела комиссия усмотрела в действиях УМИЗ нарушение пункта 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, выразившееся в укрупнении лота. Указанные действия, по мнению комиссии, могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Ранее комиссия вынесла заключение об обстоятельствах дела, на которое от УМИЗ поступили возражения. Чиновники уверяли, что в адрес застройщиков направлялись запросы на представление коммерческих предложений на жилые помещения, отвечающие условиям поставки. Представленная застройщиками информация позволила обосновать начальную (максимальную) цену контракта, но получить достоверную информацию о количестве имеющихся у застройщиков свободных жилых помещениях не удалось. Поэтому, в целях обеспечения конкуренции, УМИЗ использовало информацию, размещенную в интернете на сайте Минстроя России. Чиновники также считают, что с коммерческой точки зрения для застройщиков, участвующих в электронных аукционах, более предпочтительны торги, в которых в состав лота входит большее количество жилых помещений. При формировании лотов устанавливались единые требования к характеристикам приобретаемых жилых помещений.

Однако комиссия УФАС пришла к выводу о том, что закон был нарушен. В качестве примера можно привести объявленный в 2021 году аукцион. Объектом данной закупки было приобретение 19 жилых помещений площадью не менее 28 и не более 45 квадратных метров. Никто не пожелал продать мэрии сразу 19 квартир, в результате ожидающим жилье детям-сиротам пришлось снова запасаться терпением.

Учитывая совокупность полученных доказательств, комиссия УФАС решила, что управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла нарушило Закон о защите конкуренции. В связи с тем, что контракты заключены не были, так как электронные аукционы были признаны несостоявшимся, предписания было решено не выдавать. Но комиссия постановила передать материалы рассмотренных дел должностному лицу Орловского УФАС для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.

ИА «Орелград»