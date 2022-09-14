Инвестиции в нефинансовые активы достигли 26 миллиардов

В Орловской области оценен объем вложений в основной капитал.



Орелстат обнародовал оперативные данные об инвестиционной деятельности в регионе за январь-июнь 2022 года. Согласно приведенному отчету, за это время в развитие экономики и социальной сферы Орловской области, по предварительным данным, было вложено 26 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Данный показатель составляет 117,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года, если проводить сравнение в действующих ценах.

Структура инвестиций в нефинансовые активы (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) такова. Инвестиции в основной капитал в целом составили 16,727 миллиарда рублей, в том числе по источникам финансирования: собственные средства – 8,871 миллиарда, привлеченные средства – 7,856 миллиарда рублей. Иными словами, инвесторы достаточно активно пользуются различного рода займами.

Инвестиции в так называемые непроизведенные нефинансовые активы составили за отчетный период времени 441,5 миллиона рублей. Из них 431,4 миллиона рублей составили затраты инвесторов на приобретение земли и объектов природопользования. Оставшиеся 10,1 миллиона рублей были вложены в контракты, договоры аренды, лицензии, деловую репутацию организаций («гудвилл») и расширение деловых связей (маркетинговых активов).

ИА «Орелград»