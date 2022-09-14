Назван средний возраст земского учителя на Орловщине

Власти отчитались о реализации программы «Земский учитель» в 2022 году.



Департаментом образования Орловской области обнародовал краткий отчет о реализации программы «Земский учитель». Она была запущено для привлечения высококвалифицированных педагогических кадров в общеобразовательные организации на периферии. Программа является федеральной, Орловская область принимает в ней участие с 2020 года. Проект «Земский учитель» предусматривает выделение из бюджета единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

«С 2022 года реализация программы «Земский учитель» осуществляется в рамках федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование», — следует из информации департамента. — Проведенные совместно с Институтом развития образования конкурсные отборы позволили трудоустроить в 15 общеобразовательных организаций города Ливны, Болховского, Глазуновского, Кромского, Колпнянского, Ливенского, Свердловского, Урицкого и Троснянского районов, Орловского муниципального округа 16 земских учителей».

Речь идет о преподавателях иностранного языка, биологии, химии, математики, информатики, истории, русского языка и литературы, физической культуры. Как отмечают в департаменте образования, средний возраст земских учителей в Орловской области составляет 31 год. Список победителей программы «Земский учитель» 2022 года утвержден приказом департамента и размещен на официальном портале Орловской области. Власти заверили, что мероприятия программы «Земский учитель» в 2022 году реализованы в полном объеме и будут продолжены в 2023 году.

ИА «Орелград»