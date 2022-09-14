Орловские чиновники девять месяцев не могут придумать название для ремонта библиотеки Бунина

В итоге работы так и не начались, а выделенные средства не освоены.

Ремонт библиотеки им. Бунина уже десятый месяц не может начаться из-за того, что чиновники не могут определится с правильным названием работ. Об этом сегодня стало известно благодаря заседанию комитета облсовета по образованию, спорту, культуре и туризму облсовета.

Как оказалось, областное управления по государственной охране объектов культурного наследия уже давно подготовили все необходимые работы, но «Орелгосзаказчик» до сих пор не начал торги, которые должны определить подрядчика.

По словам представителя «Орелгосзаказчика», заминка связана с тем, что текущее наименование объекта не позволяет получить положительное заключение в «Орелгосэкспертизе». При этом, необходимое финансирование в размере 17 миллионов рублей было выделено еще в начале 2022 года.

Чиновники перекладывали друг на друга ответственность, поэтому выяснить, кто прав, а кто виноват, не удалось. В итоге было решено подготовить письмо на имя генерала Ивановского, отвечающего за развитие инфраструктуры, и попросить его взять ситуацию под личный контроль.

ИА «Орелград»