Орловские строители дали прогноз на будущее

Многие из них ожидают увеличения прибыли в строительной отрасли.



Орелстат подвел итоги статистического наблюдения по федеральной форме. Как уточнили в ведомстве, речь идет о проведенном в Орловской области обследовании деловой активности строительных организаций. В нем приняли участие руководители 21 строительной организации, которые специализируются в основном на жилищном строительстве. Обследование коснулось текущего третьего квартала года. Согласно полученным сведениям, 85 процентов строительных организаций региона сохранили прежнее количество работников и лишь 7 процентов сократили численность своих сотрудников.

При этом дальнейшее сокращение работников прогнозируют 19 процентов респондентов, а 4 процента, наоборот, надеются на увеличение их числа. Объем работ возрос у 38 процентов организаций, добавляет Орелстат. При этом почти половина руководителей отметили в своих опросниках, что данный показатель у них сохранился на уровне второго квартала. Треть респондентов считают, что в следующем квартале объем работ не изменится, а 43 процента опрошенных даже ожидают увеличения этого показателя.

«Уровень инвестиций во втором квартале не изменился по сравнению с прошлым периодом у 58 процентов организаций, — сообщает Орелстат. – 83 процента респондентов прогнозируют стабильность данного показателя и в следующем квартале. Текущую экономическую ситуацию, сложившуюся в сфере строительства в целом, 71 процент опрошенных оценивают как нормальную и 18 процентов считают ее благоприятной».

Более того, 17 процентов опрошенных руководителей заявили, что уже в третьем квартале текущего года ожидают роста прибыли, а ее увеличение в четвертом квартале прогнозируют 38 процентов. Интересно, что 45 процентов главных строителей заявили, что уровень полученной их предприятиями прибыли в заключительном квартале года не изменится по сравнению с текущим периодом.

«Увеличение числа заключенных договоров в третьем квартале по сравнению с предыдущим отметили 35 процентов организаций, — резюмируют статистики. — Главными факторами, оказывающими воздействие на состояние деловой активности, являются неплатежеспособность заказчиков (на этот фактор указали 44 процента опрошенных), высокий уровень налогов (41 процент) и конкуренция со стороны других строительных фирм (38 процентов)».

ИА «Орелград»