Особый режим ввели вокруг могилы генерала Ермолова

Правовой режим использования территории памятника утвердили областные власти.



Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области издало приказ об утверждении границ территории памятника федерального историко-культурного значения «Могила Ермолова Алексея Петровича», 1772-1861 гг. Он расположен на территории Троицкой церкви в Орле, на улице Пионерской. Из приказа следует, что ранее в рамках выполнения государственного контракта был разработан проект границ территории указанного объекта культурного наследия. Его автором стал один из местных предпринимателей.

Вместе с границами был утвержден правовой режим использования территории объекта культурного наследия. Так, в его пределах разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности могилы генерала Ермолова и позволяющей обеспечить ее функционирование в современных условиях. В то же время запрещается капитальное строительство и проведение земляных, мелиоративных и иных работ, способных изменять облик захоронения либо ухудшить его физическое состояние.

Нельзя использовать данный объект под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер памятника, его фасад и территорию. Рядом с могилой запрещено размещать производства, использующие вибрационное оборудование. Динамические нагрузки даже поблизости могут привести к разрушению памятника. При этом мощность ударного оборудования значения не имеет, оно все подпадает под запрет.

Генерал Алексей Ермолов родился в 1777 году. Он происходил из старинного дворянского рода Ермоловых, у которых было имение в Орловской губернии. В историю Алексей Ермолов вошел как выдающийся русский военачальник, государственный деятель и дипломат. Он был участником многих войн, героем Отечественной войны 1812 года. В историю он также вошел как успешный командующий Отдельным Кавказским корпусом (1816-1827 годы).

Правый придел орловской Свято-Троицкой церкви – это фамильная усыпальница Ермоловых. Она была возведена 15 октября 1867 года на средства, выделенные императором Александром II в память великих заслуг генерала от артиллерии Алексея Ермолова. Рядом с ним покоятся его отец Петр Алексеевич (1748-1832), сын генерал-майор Клавдий Алексеевич (1823-1895) и невестка Варвара Николаевна (1825-1897). В 1911 году в Орле по решению городской Думы именем Ермолова была названа улица, ведущая от городского парка к его могиле, а также было объявлено о сборе средств на установку памятника генералу. Деньги на памятник собрали и немалые, однако сначала помешала Первая мировая война, а затем Октябрьская революция. Только в 2003 году в Орле напротив кинотеатра «Октябрь» появилась площадь Ермолова, на которой был разбит живописный сквер. В июле 2012 года там был торжественно открыт памятник Ермолову.

ИА «Орелград»