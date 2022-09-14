Петербуржцы отремонтируют лифты в Орловской областной больнице

Заменят шесть объектов в хирургическом и лечебном корпусах.

Всего на электронный аукцион было подано три заявки. Наименьшую цену за свои услуги запросило ООО «Могилевлифт» — 19,559 млн рублей, при начальной цене контракта 23 млн. Работы необходимо провести до 15 декабря 2022 года.

В документах на сайте «Госзакупки» указано, что возможно привлечение субподрядных организаций, однако они должны иметь необходимые разрешения (лицензии и т.д.) с представлением их заказчику до начала производства работ.

По данным kartoteka.ru, ООО «Могилевлифт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2005 году. Учредитель и генеральный директор – Анатолий Черников. В последний раз компания принимала участие в закупках в 2019 году.

ИА «Орелград»