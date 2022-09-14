Петербуржцы отремонтируют лифты в Орловской областной больнице

14.9.2022 | 17:13 ЖКХ, Новости

Заменят шесть объектов в хирургическом и лечебном корпусах.

Всего на электронный аукцион было подано три заявки. Наименьшую цену за свои услуги запросило ООО «Могилевлифт» — 19,559 млн рублей, при начальной цене контракта 23 млн. Работы необходимо провести до 15 декабря 2022 года.

В документах на сайте «Госзакупки» указано, что возможно привлечение субподрядных организаций,  однако они должны иметь необходимые разрешения (лицензии и т.д.) с представлением их заказчику до начала производства работ.

По данным kartoteka.ru, ООО «Могилевлифт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2005 году. Учредитель и генеральный директор – Анатолий Черников. В последний раз компания принимала участие в закупках в 2019 году.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования