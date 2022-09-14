Ремонт ДК «Железнодорожников» в Орле откладывается

14.9.2022 | 17:34 ЖКХ, Новости

Предложенные цена контракта и условия не заинтересовали подрядчиков.

По истечении срока приема заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной, указано на сайте «Госзакупки». На сохранение объекта культурного наследия «Дворец культуры железнодорожников»  планировали направить 15,733 млн рублей. Преображение памятника анонсировал в июле глава региона Андрей Клычков. По его словам, назрела острая необходимость в капремонте кровли, установке систем ее обогрева и водостоков.

Напомним, в аналогичную ситуацию попал Орловский музей изобразительных искусств. Деньги выделены, но подрядчика для ремонта здания-памятника найти не могут.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования