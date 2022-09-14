Ремонт ДК «Железнодорожников» в Орле откладывается

Предложенные цена контракта и условия не заинтересовали подрядчиков.

По истечении срока приема заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной, указано на сайте «Госзакупки». На сохранение объекта культурного наследия «Дворец культуры железнодорожников» планировали направить 15,733 млн рублей. Преображение памятника анонсировал в июле глава региона Андрей Клычков. По его словам, назрела острая необходимость в капремонте кровли, установке систем ее обогрева и водостоков.

Напомним, в аналогичную ситуацию попал Орловский музей изобразительных искусств. Деньги выделены, но подрядчика для ремонта здания-памятника найти не могут.

ИА «Орелград»