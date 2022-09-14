Стало известно, знают ли орловские подростки географию

В регионе утверждены результаты дополнительного периода ОГЭ.



В Орловской области утверждены результаты основного государственного экзамена по физике, биологии, истории и географии. Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, итоги официально утвердила государственная экзаменационная комиссия Орловской области. Выпускники 9-х классов могут ознакомиться с ними и в случае несогласия с выставленной им оценкой подать апелляцию.

«Перед этим необходимо ознакомиться с порядком подачи и рассмотрения апелляций участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в Орловской области в 2022 году», — напоминают в Центре. Также следует предварительно ознакомиться со списком пунктов рассмотрения апелляций конфликтной комиссией Орловской области.

Тем временем, официально опубликован отчет о результатах статистического анализа ОГЭ по географии, который орловские выпускники сдавали в основной период. Количество участников этого экзамена в 2022 году составило 3323 человека, что несколько меньше, чем в 2019 году. Практически 50 процентов выпускников 9-х классов выбирают географию для сдачи в качестве экзамена ОГЭ, что свидетельствует о популярности данного учебного предмета.

Анализ свидетельствует о том, что больше всего (238 человек) набрали 20 первичных баллов. От 21 до 25 баллов набрали 948 выпускников. Это соответствует оценке «4». Еще 418 участников ОГЭ набрали от 26 до 30 баллов, получив оценку «5». Восемь девятиклассников набрали максимальное количество баллов – 31, и показали отличные знания предмета. Среди обучающихся, получивших оценку «3», 220 человек набрали 18 первичных баллов, не добрав всего одного балла до «четверки». 127 учеников набрали 12 баллов, что является минимальным порогом для получения «тройки».

Кроме того, 30 выпускников набрали 11 баллов, что не дало им возможности перейти порог для получения положительной оценки за экзамен. Соответственно 9 и 10 баллов набрал 71 участник ОГЭ. Стоит отметить, что в этом году один ученик не набрал ни одного балла на экзамене по географии, а 44 девятиклассника набрали от 1 до 5 баллов, что говорит о крайне плохой подготовке к экзамену. В целом можно констатировать, что географии орловцы знают неплохо. Практически половина участников ОГЭ по географии текущего года получила оценку «4».

ИА «Орелград»