Суд обязал мэрию Орла обеспечить многодетные семьи землей

В Орле рассмотрено административное дело к мэрии по иску прокурора.



О результатах рассмотрения административного дела сообщила пресс-служба Советского районного суда города Орла. Иск подал прокурор Советского района, действовавший в интересах неопределенного круга лиц. Он просил признать незаконным бездействие администрации областного центра в части непринятия мер по формированию земельных участков для многодетных семей, проживающих на территории Орла.

В иске было указано, что ранее прокуратурой была проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям. Она показала, что в Орле в очереди на бесплатное получение участков под жилищное строительство состоят 1111 многодетных семей. При этом администрацией города образован только 21 земельный участок, включенный в реестр участков для бесплатного предоставления для индивидуального жилищного строительства.

«Также проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования на 122 земельных участках, переданных из собственности муниципального образования «Орловский район Орловской области», — сообщает пресс-служба суда. — Вместе с тем, данные земельные участки не обеспечены инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, что препятствует их включению в перечень-реестр земельных участков для бесплатного предоставления для индивидуального жилищного строительства».

Прокурор подчеркнул, что указанных участков недостаточно для обеспечения ими всех многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земли. В связи с этим по итогам проверки прокуратура вносила мэру представления об устранении выявленных нарушений. Однако «каких-либо мер по формированию необходимого количества земельных участков для обеспечения ими многодетных семей административным ответчиком не принято».

В суде прокурор высказал мнение, что отсутствие на территории Орла достаточного количества участков нарушает гарантированные законом права многодетных семей на приобретение земли. С этим доводом суд согласился. Иск был удовлетворен. Суд признал незаконным бездействие администрации города Орла по непроведению работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для граждан с тремя более детьми. Мэрию обязали провести такие работы для полного обеспечения существующей потребности в участках. На это чиновникам отведено пять месяцев со дня вступления решения в законную силу. Кстати, мэрия подавала в облсуд апелляционную жалобу, но проиграла и там. Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Орловского областного суда решение Советского районного суда было оставлено без изменения, после чего оно вступило в законную силу.

ИА «Орелград»