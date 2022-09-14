У КСП возникли вопросы к статусу концертного зала в Орле

Центр народного творчества проверили областные аудиторы.



Областная Контрольно-счетная палата завершила проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности БУК «Орловский областной центр народного творчества». Это было плановое контрольное мероприятие, охватившее 2021 год. Общий объем проверенных средств составил 31,034 миллиона рублей, установлено нарушений на общую сумму 4,043 миллиона. КСП в своем отчете кратко перечислила основные финансовые нарушения. Например, аудиторы выяснили, что за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2021 году была необоснованно оплачена кредиторская задолженность. Последняя образовалась при выполнении государственного задания за 2020 год. Речь идет о сумме в 281,2 тысячи рублей.

Нарушения в сфере бухгалтерского учета составили 2,497 миллиона, в том числе за счет искажения годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год на сумму 1,655 миллиона рублей. Проверяющие также выяснили, что учреждением не учтено нежилое помещение площадью 468,5 квадратных метров, переданное ему по договору безвозмездного пользования еще в 2007 году. Это привело к искажению справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах. Но в другой справке оказалось отражено «документально неподтвержденное безвозмездное поступление основных средств на сумму 105 тысяч рублей». В ходе проверки также было установлено, что учреждением не зарегистрировано право оперативного управления на здание концертного зала, расположенное в Орле по переулку Карачевскому. Его площадь составляет 909,6 квадратных метров, балансовая стоимость оценивается в 1,937 миллиона рублей.

По результатам проверки закупок товаров, работ и услуг было выявлено 11 нарушений на общую сумму 246,1 тысячи рублей. Иные нарушения и замечания, выявленные в ходе контрольного мероприятия, потянули на сумму 880,3 тысячи рублей. Так, по мнению КСП, учреждением при заключении договоров с единственным поставщиком неправомерно производилось 100-процентное авансирование, общая сумма такой предоплаты составила 801,4 тысячи рублей. Неэффективные расходы учреждений аудиторы оценили за проверенный период времени в 138,7 тысячи рублей.

ИА «Орелград»