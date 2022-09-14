В Орле из-за сжигания мусора загорелись два гаража

14.9.2022 | 12:15 Новости, Происшествия

Пожар произошел на Карачевском шоссе.

Вчера поздним вечером загорелись два гаража, расположенных на Карачевском шоссе Орла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 23.12 спасателям сообщили о возгорании бытового и строительного мусора, а также двух строений. В одном из гаражей находился автомобиль «Дэу Матиз». Пламя повредило его, а сам гараж был закопчен по всей площади.

Что касается второго гаража, то он выгорел изнутри на площади 12 квадратных метров.

Спасателям удалось локализовать пламя и предотвратить загорание соседних строений.

Происшествие обошлось без человеческих жертв. Предположительно все началось с загорания мусора около гаражей.

ИА «Орелград»

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