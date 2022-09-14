В Орле ликвидирован «котлован смерти» на Автогрейдерной

14.9.2022 | 13:16 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

После вмешательства прокуратуры мэрия все же решила устранить битумную яму.

Орловская мэрия сообщила об успешной ликвидации ямы с нефтепродуктами на улице Автогрейдерная, которая в народе прозвали «котлованом смерти».

Работы, которыми занималась компания «Эко-Сити», завершены и скандально известное место больше не представляет угрозы ни для людей, ни для животных.

Как оказалось, неожиданная активизация городских властей была вызвана вмешательством прокуратуры, которая вынесла представление мэру Орла Юрию Парахину. Напомним, ямы с нефтепродуктами была обнаружена еще в 2021 году.

«В нарушение действующего законодательства администрацией г. Орла должные меры к ликвидации места несанкционированного складирования опасных отходов длительное время не принимались. Соответствующий договор со специализированной организацией по данному вопросу своевременно заключен не был, не проведена работа по установлению и взысканию ущерба, причиненного вследствие нарушений природоохранного законодательства», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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