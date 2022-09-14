В Орловской области снизился потребительский спрос

В национальном рейтинге по данному показателю регион вновь оказался в середняках.



Федеральное агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовило очередной рейтинг регионов по потребительскому спросу. Эксперты рассчитали изменение этого спроса за 7 месяцев текущего года. По их оценкам, в целом по России он сократился на 2,2 процента относительно результата января-июля 2021 года. Методика была следующая: потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит.

Самый большой рост спроса в текущем году отмечается в Новосибирской области, где зафиксированное го увеличение на 7,4 процента. Среднедушевые потребительские траты местных жителей составляют 30,89 тысячи рублей в месяц. Также достаточно сильно спрос вырос в Чукотском автономном округе – на 7 процентов (32,7 тысячи рублей в месяц). Третью строку в рейтинге заняла Томская область, где спрос вырос в текущем году также на 7 процентов (24,3 тысячи).

Орловская область угодила в число тех регионов, в которых потребительский спрос по сравнению с прошлым годом снизился. По оценкам аналитиков, снижение составило ровно 1 процент. Подсчитано, что жители Орловской области в среднем тратят по 25,8 тысячи рублей в месяц. Текущие показатели позволили региону расположиться только на 39-м месте в национальном рейтинге.

Впрочем, если брать для анализа регионы Центрального федерального округа, то выше Орловской области в рейтинге оказались только Тамбов и Рязань, занявшие 30-е и 32-е места соответственно. Уровень потребительского спроса там снизился на 0,3 и 0,4 процента, среднедушевые потребительские расходы населения составляют 26 и 25,8 тысячи рублей ежемесячно.

«Основной удар по спросу был нанесен во втором квартале, что во многом было связано с резким ростом цен в марте, — резюмируют аналитики РИА Рейтинг. — И хотя в последние месяцы динамика инфляции является позитивной, расходы населения в реальном выражении продолжают демонстрировать заметное снижение, во многом за счет непродовольственных товаров и в особенности за счет существенно подорожавших автомашин и электроники. Таким образом, спад сохраняется до сих пор, хоть и не такой глубокий, как в апреле-мае».

ИА «Орелград»