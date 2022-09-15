Чиновников обязали осветить дорогу

Хотынецкий районный суд Орловской области удовлетворил иск межрайонного прокурора к администрации Хотынецкого района и администрации Аболмасовского сельского поселения.

В качестве третьего лица в процессе приняли участие представители Межрайонного отдела МВД России «Хотынецкое». Речь шла об устранении нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В обоснование требований было указано, что ранее межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры Орловской области в Хотынецком районе была проведена проверка соблюдения требований законодательства по организации безопасности дорожного движения. В ходе проверки была выявлена деревенская дорога, расположенная в границах Аболмасовского сельского поселения. Ее общая протяженность составляет 2,58 километра, из которых только 580 метров имеют асфальтобетонное покрытие. Еще полкилометра дороги покрыты гравием, а оставшаяся часть дороги является грунтовой.

Она включена в перечень дорог, находится в муниципальной собственности. Финансовое обеспечение по ее содержанию несет администрация Хотынецкого района. В ходе проверки прокуратура установила, что хотя дорога проходит по территории населенного пункта, в нарушение требований ГОСТ у нее отсутствуют тротуары и стационарное электрическое освещение. Кроме того, не разработан проект организации дорожного движения. Согласно информации МО МВД России «Хотынецкое» в адрес главы администрации Хотынецкого района с 2020 года неоднократно «доводились сведения о необходимости устранения выявленных нарушений, однако до настоящего времени мер по установке тротуаров и стационарного электрического освещения не принято».

Прокурор заявил, что указанная дорога в ее нынешнем состоянии нарушает права и законные интересы граждан, в том числе на образование, так как по ней пролегает маршрут школьного автобуса. Дорога «создает угрозу безопасности дорожного движения, сохранению жизни, здоровья неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних обучающихся». Суд с этими доводами согласился и обязал администрацию Аболмасовского сельского поселения в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить разработку и утверждение проекта организации дорожного движения для автомобильной дороги. Администрацию Хотынецкого района суд обязал обеспечить финансирование, в том числе строительства тротуаров и стационарного электрического освещения.

ИА «Орелград»