Леонид Музалевский и Михаил Вдовин отправились в зону проведения СВО

15.9.2022 | 15:03 Новости, Политика

Российские военные получат груз, собранный орловским отделением «Единой России».

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский и его первый зам Михаил Вдовин отправились в зону проведения Специальной военной операции на Украине, чтобы доставить военным гуманитарный груз, собранный орловским отделением «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В очередную посылку вошли маскировочные костюмы, раскладушки, матрацы, продукты питания и средства личной гигиены. Также на фронт будут доставлены послания, написанные простыми орловцами в рамках акции «Письмо солдату».

«Неонацисты на Украине развязали жестокие и бесчеловечные боевые действия, уничтожая русскоязычное население – на это просто невозможно закрывать глаза! Сегодня наши ребята спасают мирных жителей, очищают соседнюю страну от современных последователей нацистов. Выполняют свой долг – воинский и гражданский. Их действия вызывают не просто одобрение, а восхищение абсолютного большинства наших сограждан. И мы просто обязаны поддерживать их и помогать!», – заявил Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

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