ОДСК начинает строительство нового ЖК в Липецке

Продолжением микрорайона Европейский станут 14 монолитных и ширококорпусных домов.



Каждый со своим характером и уникальным дизайном. Концепция ЖК основывается на гармонии, комфорте и безопасности жильцов и гостей за счет огороженной территории, видеонаблюдения во дворе и подъездах, домофонов, оснащенных искусственным интеллектом.

В жилом комплексе большой выбор комфортных и удобных 1, 2, 3-комнатных квартир. Минимальная площадь – 37,9 кв. м. Квартиры будут продаваться с готовой отделкой. Останется только расставить мебель и праздновать новоселье. Отделка входит в стоимость квартир.

В жилом комплексе запланировано всесезонное озеленение, в каждое время года новые деревья и растения будут солировать и радовать взгляд. Планируется внедрение «детского маршрута в школу», который позволит ребенку безопасно добраться до учебного заведения из любого дома.

Старт продаж первого ширококорпусного дома запланирован на октябрь, сообщил заместитель директора ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Липецк» Владимир Дятчин.

Отметим, липецкий кластер ГК «ОДСК» помог решить проблемы обманутых дольщиков, завершив семь «долгостроев». Всего за два с половиной года восстановлены права 1778 семей.

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