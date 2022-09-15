ОДСК начинает строительство нового ЖК в Липецке

15.9.2022 | 10:59 Новости компаний, Рекомендуем, Строительство

Продолжением микрорайона Европейский станут 14 монолитных и ширококорпусных домов.


Каждый со своим характером и уникальным дизайном. Концепция ЖК основывается на гармонии, комфорте и безопасности жильцов и гостей за счет огороженной территории, видеонаблюдения во дворе и подъездах, домофонов, оснащенных искусственным интеллектом.

В жилом комплексе большой выбор комфортных и удобных 1, 2, 3-комнатных квартир. Минимальная площадь – 37,9 кв. м. Квартиры будут продаваться с готовой отделкой. Останется только расставить мебель и праздновать новоселье. Отделка входит в стоимость квартир.

В жилом комплексе запланировано всесезонное озеленение, в каждое время года новые деревья и растения будут солировать и радовать взгляд. Планируется внедрение «детского маршрута в школу», который позволит ребенку безопасно добраться до учебного заведения из любого дома.

Старт продаж первого ширококорпусного дома запланирован на октябрь, сообщил заместитель директора ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Липецк» Владимир Дятчин.

Отметим, липецкий кластер ГК «ОДСК» помог решить проблемы обманутых дольщиков, завершив семь «долгостроев». Всего за два с половиной года восстановлены права 1778 семей.

Реклама. Рекламодатель — ПАО «Специализированный Застройщик «Орелстрой». Сайт — orelstroy.ru.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования