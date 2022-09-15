Орловская область отличилась в реализации мусорной реформы

15.9.2022 | 15:37 ЖКХ, Новости

Регион значительно перевыполнил план Правительства РФ.

Вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко отметила достижения Орловской области в ходе реализации мусорной реформы. Это произошло в ходе недавнего совещания с губернаторами, Росприроднадзором и Министерством природных ресурсов и экологии.

По ее словам, Орловская область по основным показателям опережает большинство регионов ЦФО. Так, у нас 100% отходов уходит на сортировку, а 40% — утилизируется. При этом, для выполнения плана достаточно сортировать 42% мусора, а утилизировать — 14%.

Отметим, что внутри региона принято считать мусорную отрасль проблемной и скандальной. Жители регулярно жалуются на нехватку контейнеров и несвоевременность вывоза отходов. Участники рынка обвиняют друг друга в ненадежности. А правительство Орловской области и вовсе планирует создание нового крупного игрока, что, по мнению экспертов, приведет к монополизации и резкому росту тарифа на вывоз мусора.

ИА «Орелград»

 

 

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