«Проблемному» бизнесу обещают помочь с выдачей зарплат

Работодатели Орловской области могут получить поддержку от государства.



Государство предлагает помощь предприятиям Орловской области, находящимся в сложных экономических условиях из-за пандемии нового коронавируса и санкций, введенных в отношении нашей страны «коллективным Западом». Как пояснили в региональном управлении труда и занятости, помощь предназначена организациям, вынужденным ввести временную приостановку работ, неполное рабочее время, предоставить работникам отпуск без сохранения заработной платы, проводить мероприятия по высвобождению работников.

«В регионе предусматривается возмещение таким работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для состоящих на учете безработных, а также для ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, — следует из сообщения управления труда и занятости Орловской области. — Государственная субсидия также возмещает расходы на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при временном трудоустройстве работников организаций, находящихся под риском увольнения».

Программа рассчитана на юридических лиц, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальных предпринимателей, работающих именно на территории Орловской области. Работодателю надо просто заключить соглашение с центром занятости об организации проведения общественных работ или временного трудоустройства. Условия субсидирования утверждены правительством региона.

«В числе требований, предъявляемых к работодателю при отборе: отсутствие на момент подачи заявки неисполненных обязанностей по налогам, сборам, страховым взносам и другим выплатам, превышающее 300 тысяч рублей, — говорят в управлении. — Юрлица не должны находиться в процессе процедур реорганизации, ликвидации, банкротства. Их деятельность не должна быть приостановлена. Организации, успевшие заявить о себе как недобросовестные поставщики, подрядчики, исполнители госконтрактов не могут быть включены в список участников мероприятий господдержки. Ограничение наложено на иностранных юридических лиц и на российские юрлица, имеющие в уставном капитале долю участия иностранных организаций».

По данным Орелстата, по итогам второго квартала 2022 года в Орловской области 1816 человек, или 1,2 процента от общего числа рабочей силы, находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Имели отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника еще 10 034 человека, или 6,4 процента от среднесписочной численности работников в Орловской области. Кроме того, 4407 человек работали неполное рабочее время по соглашению со своими работодателями, а 64 человека были переведены на неполный рабочий день исключительно по инициативе своих начальников.

ИА «Орелград»