Старт отопительного сезона провален почти в половине районов Орловской области

15.9.2022 | 16:04 ЖКХ, Новости, Общество

Пуск тепла в жилые дома осуществлен на 60%

Со стартом отопительного сезона не справились 10 из 24 районов Орловской области, а также — два из трех городов областного значения. Об этом можно судить по докладу руководителя областного департамента ЖКХ Григория Шайкина.

Так, недостаточными названы темпы подключения во Мценске и Ливнах, а также — в Орловском муниципальном округе, Ливенском, Хотынецком, Новосильском, Дмитровском, Залегощенским, Верховском, Свердловском, Урицком и Шаблыкинском районах.

«В настоящее время пуск тепла в жилые дома осуществлен на 60%, в школы – на 92%, в детские сады – на 86%, в объекты здравоохранения – на 85%, в объекты социальной сферы – на 70%. В работу запущен 81% котельных», — сообщает пресс-служба губернатора.

Что касается самого Андрея Клычкова, во вчерашнем стриме в соцсетях он заявил о том, что практически все социальные объекты областной столицы уже получили теплоноситель. При этом, губернатор признал, что в районах области есть проблемы.

ИА «Орелград»

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