Тургеневский мост в Орле снова остался без подрядчика

15.9.2022 | 10:34 ЖКХ, Новости

Очередной электронный аукцион не привлек участников.

На ремонт Тургеневского моста через Орлик не было подано ни одной заявки. Их ожидали до 13 сентября.  Предполагалось, что за 21,87 млн рублей подрядчик снесет 131 древо, срежет кустарник, демонтирует старые металлические ограждения и установит новые, демонтирует боковую подсветку моста и повесит новые светильники. Смета с работами опубликована на сайте «Госзакупки«.

Администрация Орла уже пыталась найти подрядчика для ремонта моста в июне. Тогда цена контракта составляла 31 млн рублей. Но аукцион не привлек участников.

ИА «Орелград»

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