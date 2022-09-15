В Орле экс-главу транспортного предприятия обвинили в мошенничестве

Мужчина некоторое время исполнял обязанности руководителя МУП «ТТП».

Бывший генеральный директор задержан, сообщила 15 сентября пресс-служба СУ СК России по Орловской области. По версии правоохранителей, мужчина допустил оплату не выполненных мероприятий.

Некому индивидуальному предпринимателю были выданы 322 500 рублей за техническое обслуживание автобусов ПАЗ. Реально же работы проводили сотрудники ТТП. Таким образом у предприятия были похищены средства.

Предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения, сообщили в следственном комитете.

На момент задержания подозреваемый уже работал в должности заместителя генерального директора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Примечательно, что в этот же день стало известно о возбуждении второго уголовного дела о превышении должностных полномочий чиновниками горадминистрации. Они якобы неправомерно «повесили» на ТТП неподъёмный кредит на автобусы.

Незадолго до этого активные работники транспортного предприятия опубликовали видеообращения к главе СКР России Александру Бастрыкину и лидеру коммунистов, орловцу Геннадию Зюганову. Они сетовали на развал ТТП и уничтожение электротранспорта.

ИА «Орелград»